Боевики "ДНР" объявили "национализацию" денег и имущества

Об этом сообщает Остров со ссылкой на Сегодня.

"Власти" самопровозглашенной республики разослали директорам донецких ЖЭКов и ОСМД письма, в которых требуют сообщать о "бесхозяйном имуществе" – квартирах, валютных ценностях и сбережениях, которые должны "перейти в собственность "ДНР", - сообщает издание.

По информации журналистов, в Донецке после получения подобных писем нарастает тихая паника среди владельцев жилья.

"Учреждения, организации или лица, которым станет известно об имуществе (в том числе валютных ценностях и денежных средствах), не имеющего собственника или собственник которого неизвестен, обязаны сообщить об этом в органы доходов и сборов, либо в органы полиции или органы местного самоуправления немедленно, – говорится в письме из "республиканской налоговой инспекции т.н. "ДНР". – …С целью обеспечения наполнения бюджета, в случаях поступления Вам информации о бесхозяйном имуществе просим информировать инспекцию в законодательно установленные сроки".

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Дончане подозревают самое худшее – что квартиры, владельцы которых были вынуждены их покинуть и выехать в другие города, спасаясь от обстрелов, станут "собственностью республики".

"Посмотрят, что квартплата и коммуналка не поступают на счета их банка – и признают квартиру бесхозной. А мы платим вовремя, через Интернет в Ощадбанке, – поделилась переселенка Алена Коротич. – То, что в Донецке творится беспредел, мы знали, но что такого масштаба – даже не представляли!", - резюмирует дончанка.