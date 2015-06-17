На Донетчине боевик хаотично разбрасывал гранаты по улицам города
12 и 13 июня в Старобешево (Донецкая область) представитель незаконного вооруженного формирования "Республиканская гвардия ДНР" ходил по улицам города и хаотично разбросал гранаты (типа РГД-5).
Об этом журналистам издания "Новости Донбасса" сообщили местные жители.
По их словам боевик мог находиться в состоянии психического расстройства или алкогольного опьянения.
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Одна из гранат была заброшена им в здание бывшей школы-интерната. Данные о пострадавших отсутствуют, однако сразу после происшествия увеличилось движение карет скорой помощи.
С учетом существования многочисленных свидетелей указанной ситуации и невозможности скрыть указанный факт от общественности, руководством незаконной организации "Республиканская гвардия ДНР" во избежание собственной дискредитации боевика "уволили" из формирования задним числом.