СБУ проверяет информацию о создании боевиками "грязной бомбы" из радиоактивных отходов

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, сообщает 112.ua.

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"Действительно, такая информация в СБУ имеется, мы сейчас ее проверяем. Информация достаточно серьезная, и источник, который предоставил эту информацию, достаточно компетентен. Главное, в случае обнаружения конкретных фактов по так называемой "грязной бомбе" правильно сработать. Для нас это еще одно доказательство того, что, к сожалению, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей идут процессы, которые пока не приводят к реализации мирного плана, в том числе в рамках Минских договоренностей. Как только мы эту информацию проверим, и будет результат, мы обязательно сообщим", - заявил Тандит.

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Times, боевики под руководством российских специалистов в области ядерного оружия извлекают радиоактивные промышленные отходы из донецкого бункера для изготовления "грязной бомбы".