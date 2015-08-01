Донецкие боевики готовят "грязную бомбу" из радиоактивных промышленных отходов - The Times

Боевики террористической организации "ДНР" извлекают радиоактивные промышленные отходы из донецкого бункера для изготовления "грязной бомбы".

Об этом сообщает Канал 24 со ссылкой на The Times.

По данным издания, боевиков консультируют российские специалисты в области ядерного оружия для дальнейшего использования этих отходов в производстве так называемой "грязной бомбы".

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Спецслужбы западных стран не подтверждают информацию своих украинских коллег. Российская сторона пока никак не комментировала эти публикации в СМИ. В ОБСЕ, осуществляющей мониторинг конфликта на востоке Украины, заявили, что организации известно о существовании такого досье у Киева.

По мнению журналистов The Times, этот вопрос, вероятно, поднимали на переговорах контактной группы в Минске, которые прошли в июле.

Справка. "Грязная бомба" - это один из вариантов радиологического оружия, состоящая из контейнера с радиоактивным изотопом заряда взрывчатого вещества. Во время подрыва заряда контейнер с изотопами разрушается и за счет ударной волны радиоактивное вещество распыляется на достаточно большую площадь.