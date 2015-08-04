Бойцы АТО уничтожили военную технику боевиков на сумму более 700 тысяч гривень
09:46, 04 августа 2015Война
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Бойцы Антитеррористической операции уничтожили военной техники российско-террористических войск на сумму более 724 тыс. грн.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк.
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«В настоящее время за уничтоженную технику противника украинские военные получили более 724 тысяч гривен. Кроме того, бойцам выплачено более 2,5 млн грн за успешное выполнение боевых задач в составе подразделения», - отметила она.
Также, по словам Гаврилюк, бойцам АТО выплачено около 45 млн грн за непосредственное участие в боевых действиях.
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