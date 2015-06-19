Бойцам АТО выплатили более 16 миллионов гривень за уничтоженную технику боевиков

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

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"По состоянию на 18 июня Минобороны выплатило вознаграждение бойцам АТО на сумму 16,105 млн грн", - отметила она.

По словам Виктории Кушнир, из этой суммы 542 тыс. грн - за уничтоженную или захваченную технику врага, 1,778 млн грн - за успешное выполнение боевых задач в составе подразделений.

Также за непосредственное участие в боевых действиях выплачено 13,785 млн грн. Ее получили более 2,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил.