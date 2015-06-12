Бойцы Нацгвардии получили более 4 миллионов гривен за участие в АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

«На сегодня руководство АТО выдало 22 приказа по выплате вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии Украины. Суммы выплат распределены следующим образом: 0,6 млн грн выплачено 130 военнослужащим за успешное выполнение боевых заданий и 3,5 млн грн выплачено 1391 военнослужащему за непосредственное участие в боевых действиях», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, эта сумма составляет 20% от выплат вознаграждений во всех военных формированиях.

Кроме того, согласно сообщению, в настоящее время готовятся документы для выплаты вознаграждений 575 военнослужащим Нацгвардии на сумму 2,4 млн грн.