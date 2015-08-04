В Минске завершилась встреча контактной группы, участники подводят итоги - СМИ

"В настоящее время участники контактной группы вновь собрались в одном из залов минского "Президент-отеля", чтобы подвести итоги сегодняшнего дня", — сказал РИА Новости источник в контактной группе.

"Парафировать соглашение об отводе вооружений сегодня не удалось, и стороны попытаются сделать это завтра", — отметил он.

Одним из основных вопросов переговоров является соглашение об отводе от линии разграничения сторон в Донбассе вооружения калибром до 100 миллиметров.

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Ранее источник в контактной группе сообщал, что текст документа практически согласовали, но нет понимания "по местам, из которых нужно отводить оружие".

Также РИА Новости отмечают, что по данным источника, заседание трехсторонней контактной группы продолжится утром.

"На сегодня работа контактной группы закончена. Во вторник в 10.00 группа опять соберется для продолжения работы", — сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что после встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проходит встреча участников группы с представителями так называемых «ЛНР» и «ДНР».