С начала АТО на Донбассе погибли около 2,3 тысячи украинских военных

На сегодняшний день за время проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли около 2 тыс. 300 военнослужащих ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев.

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"На сегодняшний день погибших - около 2300 военнослужащих, но сказать, сколько пропало без вести - очень трудно, потому что, по опыту, 40% из них это люди, находящиеся в плену. Но мы еще не установили места их нахождения. И около 60% - это погибшие военнослужащие. Поэтому из 270 без вести пропавших военнослужащих мы считаем, что где-то 70-80 в плену, а остальные, к сожалению, погибшие", – сказал Ноздрачев.