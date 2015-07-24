На сегодняшний день в плену удерживаются около 200 украинцев - Тандит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Мы говорим о цифре около 200 человек. Почему? Потому что иногда бывает, что без вести пропавшие оказываются живыми. Недавно мы отыскали одного из наших ребят. Он жив, и находится в одном из районов Белгородской области России. Мы вернем его домой", - сказал Тандит.

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Также он добавил, что из 200 заложников около 60 - гражданские, остальные - это военнослужащие ВСУ, добровольческих батальонов, а также Национальной гвардии.

Кроме того, советник рассказал, что сейчас продолжаются переговоры с общественными организациями России о помощи в освобождении украинцев.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что в плену у террористов остаются около 250 украинцев.