На Донетчине в ДТП погибли трое военных, четверо - травмированы

Об этом сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и доставлены в больницу в Селидово... Установлено, что ДТП произошло на автодороге вблизи с. Первомайское Ясиноватского района около 7 часов утра. Водитель не справился с управлением, отчего автомобиль "УАЗ" перевернулся на обочине", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.