Батальон "Донбасс" покидает Широкино - СМИ

Об этом сообщает корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

По его словам, бойцы выходят из поселка вместе с техникой. "Донбассовцев" на позициях заменяют морские пехотинцы.

В штабе АТО вывод добровольческих батальонов с передовой назвали плановой ротацией.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Семен Семенченко и бывший командир "Донбасса" ранее заявлял, что батальон получил приказ оставить свои позиции в поселке.

Также, 26 июля в Мариуполе стартовала бессрочная акция "Мариуполь - это Украина" против демилитаризации Широкиного и вывода с фронта добровольческих батальонов.