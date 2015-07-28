Батальон "Донбасс" покидает Широкино - СМИ
00:55, 28 июля 2015Война
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Бойцы батальона Национальной гвардии "Донбасс" сейчас покидают свои позиции в Широкино.
Батальон "Донбасс" оставляет Широкино / УНИАН
Об этом сообщает корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.
По его словам, бойцы выходят из поселка вместе с техникой. "Донбассовцев" на позициях заменяют морские пехотинцы.
В штабе АТО вывод добровольческих батальонов с передовой назвали плановой ротацией.
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Как сообщал УНИАН, народный депутат Семен Семенченко и бывший командир "Донбасса" ранее заявлял, что батальон получил приказ оставить свои позиции в поселке.
Также, 26 июля в Мариуполе стартовала бессрочная акция "Мариуполь - это Украина" против демилитаризации Широкиного и вывода с фронта добровольческих батальонов.
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