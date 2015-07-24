Среди боевиков участились случаи дезертирства - штаб АТО

Участились случаи дезертирства боевиков с линии соприкосновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

"По данным штаба АТО, участились случаи дезертирства боевиков с линии соприкосновения. В течение этой недели в 4-й батальонно-тактической группе так называемой "ДНР" произошел случай массового ухода бойцов из подразделения в районе Марьинки", - отметил он.

"Поэтому боевиками активизируются меры по вербовки местных жителей в ряды незаконных вооруженных формирований, но массовое желание служить этим террористическим псевдореспубликам у местных граждан отсутствует", - добавил Гуцеляк.

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