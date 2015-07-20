Милиция задержала всех шестерых сбежавших из СИЗО в Красном Лимане

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД в Донецкой области. "Все силы местной милиции были брошены на розыск фигурантов, оперативно введен план «Перехват». Проводились массовые поисковые мероприятия, были перекрыты все населенные пункты на севере области. Для поиска были задействованы подразделения Национальной гвардии Украины. В результате оперативных действий все лица, совершившие побег, задержаны", - заявил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сегодня около 3.00 двое беглецов, 1993 и 1995 годов рождения, были задержаны в одном из сел Краснолиманского района, под Святогорском.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса ("побег из места лишения свободы или из-под стражи"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.