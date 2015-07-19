В Красном Лимане Донецкой области из изолятора временного содержания сбежали несколько задержанных

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сегодня в 15.35 по предварительному сговору несколько задержанных совершили нападение на дежурного изолятора временного содержания Краснолиманского горотдела. Милиционеру причинены телесные повреждения.

Нескольким арестованным, которые содержались в ИВС за совершение краж и незаконное завладение транспортными средствами, удалось убежать.

Личный состав Краснолиманского горотдела милиции поднят по тревоге, введен оперативный план «Перехват». Поиски злоумышленников продолжаются.

Ранее УНИАН сообщал, что из колонии в оккупированном Луганске сбежали пятеро осужденных к пожизненному заключению убийц.