В Красном Лимане Донецкой области из изолятора временного содержания сбежали несколько задержанных
23:41, 19 июля 2015Общество
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В городе Красный Лиман Донецкой области из изолятора временного содержания сбежали несколько задержанных.
Нескольким арестованным удалось сбежать / golos.md
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сегодня в 15.35 по предварительному сговору несколько задержанных совершили нападение на дежурного изолятора временного содержания Краснолиманского горотдела. Милиционеру причинены телесные повреждения.
Нескольким арестованным, которые содержались в ИВС за совершение краж и незаконное завладение транспортными средствами, удалось убежать.
Личный состав Краснолиманского горотдела милиции поднят по тревоге, введен оперативный план «Перехват». Поиски злоумышленников продолжаются.
Ранее УНИАН сообщал, что из колонии в оккупированном Луганске сбежали пятеро осужденных к пожизненному заключению убийц.
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