Мобильные группы в зоне АТО за двое суток задержали десятки автомобилей с контрабандой – СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, мобильные группы в составе сотрудников СБУ, милиции, таможенников и пограничников жестко контролируют перемещение транспортных средств и грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

В течение двух суток правоохранители остановили несколько десятков автомобилей, которые направлялись на контролируемую террористами территорию вне КПВВ. Изъятые алкогольные изделия, контрафактные сигареты, продукты питания предназначались для обеспечения вооруженных формирований террористов и незаконной реализации местным жителям по завышенным ценам. Торговые заведения оккупированных районов платят «налоги» боевикам.

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Правоохранители задержали вне установленных пунктов пропуска в районе Счастья в Луганской области 8 автомобилей с мясопродуктами, в районе Трехизбенки Донецкой области - грузовик с 2 тоннами овощей, вблизи поселка Нелиповка Донецкой области - грузовик с 5 тоннами мяса для боевиков, вблизи КПВВ «Георгиевка» - большой груз курятины и специй. Авто без документов направлялись в сторону оккупированной террористами территории.

Вблизи КПВВ «Зайцевое» водитель пытался нелегально переправить боевикам партию пива на сумму свыше 30 тыс. грн.

Во время осмотра автомобиля на КПВВ «Георгиевка» в сторону г. Марьинка правоохранители обнаружили скрытую от контроля большую партию аккумуляторов, sim-карт и карт памяти к мобильным телефонам. Известно, что запасными sim-картами боевики обеспечивают своих сообщников-информаторов для передачи сообщений о передвижениях сил антитеррористической операции.

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В районе Курахово водитель пытался незаконно переправить через поля на временно оккупированную территорию 10 тонн металлолома без документов.

Незаконные грузы изъяты.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне АТО начали патрулирование 7 сводных мобильных групп по борьбе с контрабандой.