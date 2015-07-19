Штаб АТО опроверг "сенсацию" российских СМИ об отводе боевиками тяжелого вооружения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

Отмечается, что российскими лживыми СМИ распространена “сенсация”, что якобы бандформирования псевдореспублик отводят вооружение, даже "калибра менее 100 мм", от линии разграничения. Но такая информация сопровождалась очередными обстрелами позиций сил АТО из запрещенных Минскими договоренностями калибров артиллерии и танков, особенно из минометов калибра 82-мм.

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В течение дня позиции сил АТО подвергались обстрелу из запрещенного оружия вблизи н.п. Опытное, Авдеевка, Кирово, Березовый, Яснобродовка, Курдюмовка, Первомайское, Новотроицкое, Пески, Станица Луганская, Красногоровка, Лозовое, Николаевка. Чаще всего обстреливали (более 20 раз) позиции украинских военных близ Марьинки. Защитники Украины отвечали из стрелкового оружия.

"В очередной раз подчеркиваем - позиции сил АТО размещены вне населенных пунктов, чтобы обезопасить жизнь мирных жителей от преступных деяний пророссийских преступников", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.