Бойцы Нацгвардии в Широкино захватили вражескую БМП-2 с полным боекомплектом
16:24, 19 июля 2015Война
9203 0
Бойцы батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Донбасс" в Широкино под Мариуполем отбили у незаконных вооруженных формирований БМП-2 с 30-мм пушкой, 7,62 мм пулеметом и ПТУР «Конкурс».
Нацгвардейцы получили очередные трофеи / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, трофейная БМП имеет порванную гусеницу и побитую оптику. Зато трансмиссия, двигатель, пушка и система управления огнем - в рабочем состоянии.
Читайте такжеЗа время проведения АТО погибло 152 бойцов Нацгвардии
Боевую машину пехоты отбуксировали в расположение украинской армии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter