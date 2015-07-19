Бойцы Нацгвардии в Широкино захватили вражескую БМП-2 с полным боекомплектом

Бойцы батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Донбасс" в Широкино под Мариуполем отбили у незаконных вооруженных формирований БМП-2 с 30-мм пушкой, 7,62 мм пулеметом и ПТУР «Конкурс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, трофейная БМП имеет порванную гусеницу и побитую оптику. Зато трансмиссия, двигатель, пушка и система управления огнем - в рабочем состоянии. Читайте такжеЗа время проведения АТО погибло 152 бойцов Нацгвардии Боевую машину пехоты отбуксировали в расположение украинской армии.

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