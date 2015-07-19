ОБСЕ заявляет об уменьшении количества обстрелов возле Донецка

Количество обстрелов в окрестностях Донецка продолжает снижаться, 17 июня наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали наименьшее их количество на текущей неделе – 20.

Как пишет Украинская правда, об этом речь идет в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 18 июля.

Так, в районе ж/д станции в 8 км к северо-западу от Донецка (территория, контролируемая боевиками) с 8:00 до 15:22 наблюдатели зафиксировали 20 взрывов, из которых 13 были из минометов (82 мм и 120 мм), семь – из неустановленного оружия. Также миссия зафиксировала перестрелки из стрелкового оружия.

В окрестностях Широкино, находясь на восточной окраине Бердянского, наблюдатели не зафиксировали каких-либо нарушений режима прекращения огня в течение дня. Также нарушений не было в самом Широкино.

"Ящики с боеприпасами к стрелковому оружию и гранатометами наблюдатели видели во время своего последнего визита в Широкино 12 июля, и больше их там не было. Миссия обнаружила полные коробки противопехотных мин", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ жилой квартал Авдеевки прилетели около 55 снарядов боевиков (фоторепортаж)Также миссия содействовала проведению ремонтных работ на системе центрального водоснабжения близ Горловки. В ходе проведения ремонтных работ велась перестрелка на северо-западном и юго-восточном направлениях.

По данным представителей ВСУ в СЦКК, не было зарегистрировано ни одной жертвы перестрелок, при этом были повреждены три транспортных средства "Вода Донбасса".

"Также в результате интенсивных переговоров удалось добиться прекращения огня для проведения ремонтных работ на линии электропередач в районе Красногоровки, поврежденных обстрелами еще в январе. Ремонтные работы велись с 10: 30 в течение часа, однако, по словам руководства подстанции, линии электропередач по-прежнему не работают из-за технических недостатков", - отмечается в сообщении миссии.