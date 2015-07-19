Украинские военные получат новую форму (фото)
02:05, 19 июля 2015Война
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В Украине наконец-то появляется современная армия.
Так выглядит новая военная форма / Facebook/Юрий Бирюков
Советник президента Юрий Бирюков выложил на своей странице в Facebook фото, где продемонстрирована новая форма для военных Вооруженных сил Украины.
Читайте такжеБирюков показал новые берцы для украинских военных (фото)Подробности Бирюков пообещал сообщить позже.
Про форму в расцветке Варан-ВСУ буду рассказывать завтра, сейчас уже нет физических сил. Но краешком глаза можно подсмот...Posted by Юрий Бирюков on 18 липня 2015 р.
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