Украинские военные получат новую форму (фото)

02:05, 19 июля 2015
Война
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В Украине наконец-то появляется современная армия.

Так выглядит новая военная форма / Facebook/Юрий Бирюков

Советник президента Юрий Бирюков выложил на своей странице в Facebook фото, где продемонстрирована новая форма для военных Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеБирюков показал новые берцы для украинских военных (фото)Подробности Бирюков пообещал сообщить позже.

Про форму в расцветке Варан-ВСУ буду рассказывать завтра, сейчас уже нет физических сил. Но краешком глаза можно подсмот...

Posted by Юрий Бирюков on 18 липня 2015 р.
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