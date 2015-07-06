Бирюков показал фото новой камуфляжной формы для военных

Соответствующие фото он выложил на своей странице в Facebook.

Как отметил Бирюков, у формы и рисунок новый, и краска специфическая. При этом отрабатывается система логистики.

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"Внутри упаковки есть фамилия бойца, его подразделение. Чуть позже все будет на уровне штрихкодов, но пока и так вполне эффективно. И каждый боец в 79-й бригаде получит полный комплект своей формы в индивидуальном пакете. Наработки будут использованы в проекте компьютеризации логистики МО (старт с 1 октября)", - написал советник президента.

По его словам, сейчас также отрабатываются новые элементы вещевого обеспечения на уровне экспериментальной носки.