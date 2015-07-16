Насилие вокруг Донецкого аэропорта продолжается - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете за 15 июля, которое опубликовано сегодня.

Наблюдатели отмечают, что насилие вокруг Донецкого аэропорта продолжается.

"Во время пребывания в наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка (территория подконтрольна "ДНР", в 8 км к северо-западу от центра Донецка) Специальная мониторинговая миссия слышала 178 случаев применения огня", - утверждается в отчете.

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В то же время сказано, что среди зафиксированных случаев нарушения прекращения огня, 144 из них произошли утром и представляли выстрелы из танков, малокалиберных орудий и отдельных выстрелов из автоматического оружия.

Инструкторы ОБСЕ отмечают, что между 13:00 и 18:00 слышали дополнительные 34 случая ведения огня, в том числе многочисленные случаи перестрелок между украинскими позициями в Песках (поселок подконтролен Украине, находится в 5,6 км от наблюдательного пункта ОБСЕ), и позициями боевиков, размещенных в автосалоне "Вольво" (находится в 3,9 км от наблюдательного пункта ОБСЕ).