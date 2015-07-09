ОБСЕ: Стороны продолжают усиливать оборонительные позиции вдоль линии разграничения на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Мы продолжаем фиксировать отсутствие тяжелого вооружения в тех определенных местах, куда оно было отведено и должно находиться (в соответствии с Минскими соглашениями). Мы также наблюдаем, что постоянно строятся оборонительные позиции в определенных зонах вдоль линии разграничения", - подчеркнул Хуг.

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По его словам, особенно это касается контролируемого района боевиками "ДНР" Комсомольского.

"Там наши наблюдатели видели с места, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов размещение военного вооружения. Только за один день в районе Комсомольского наши беспилотники зафиксировали 9 основных боевых танков, 4 бронированных гусеничных машины, 28 бронетранспортеров и 60 военных грузовиков", - заметил Хуг.

По его словам, наблюдатели также замечают, что обе стороны продолжают проводить военные учения, иногда на очень близком расстоянии от линии разграничения. Миссия ОБСЕ пытается убедить обе стороны отвести тяжелое вооружение.