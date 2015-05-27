Силы АТО ответным огнем уничтожили минометный расчет боевиков под Гранитным - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«В ходе перестрелок в районе Гранитного, ответным огнем украинских войск уничтожен 1 расчет 120-мм миномёта террористов», - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, по данным Тымчука, вблизи н.п. Луганское и Мироновское боевики обстреливали позиции сил АТО из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, как отмечается, в районе н.п. Кирово и Троицкого был зафиксирован обстрел наших позиций несколькими БМП-2 противника при поддержке огнем из зенитных установок ЗУ-23-2.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 мая боевики обстреляли более 10 населенных пунктов на всех направлениях зоны АТО.