Обстрелы в Марьинке: в течение дня работал вражеский снайпер

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр АТО.

«В течение дня боевики ведут “беспокоящий” огонь из стрелкового оружия по позициям наших войск в районе н.п. Счастье, Широкино и в направлении Донецкого аэропорта. В н.п. Марьинка в течение дня по нашим военным работал снайпер. С 16.25 под обстрел 122-мм артиллерии попали позиции сил АТО в районе н.п. Новотошковское», - говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что «относительное затишье не дает оснований силам АТО считать, что пророссийские марионетки взялись за ум в своих псевдоханствах».

Кроме того, в сообщении отмечается, что сегодня поступил очередной «гуманитарный конвой» с РФ.

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«Напомним о последствиях поступления подобных “подачек” боевикам от России. В частности, боевая активность бандформирований и количество обстрелов позиций защитников Украины растет. В разы увеличивается использование крупнокалиберного оружия по мирным населенным пунктам. Такие негуманитарные последствия “гуманитарного конвоя”... Несмотря на все это, украинские военные надежно удерживают оборонительные рубежи и готовы к любому развитию событий», - говорится в сообщении.