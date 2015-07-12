В Ростов отправился очередной "гуманитарный конвой" для Донбасса

МЧС России приступило к формированию 32-й колонны с "гуманитарной помощью" для Донбасса.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня в 5 часов 5 минут утра из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область отправились грузовые автомобили, которые войдут в состав очередной автомобильной колонны с "гуманитарной помощью" для жителей Донецкой и Луганской областей", - уточнили в министерстве.

Колонна с "гуманитарной помощью" формируется в Ростовской области в Донском спасательном центре МЧС России и в ближайшие дни отправится на Донбасс.

"В Ростовской области к автомобилям из Подмосковья присоединятся машины из других регионов России. Тут будет сформирован "гуманитарный груз", большая часть которого - продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости и другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения Донбасса", - сказали в пресс- службе МЧС России.

Читайте такжеНа Донбассе люди травятся некачественной российской "гуманитаркой" - ЛысенкоРанее глава МЧС России Владимир Пучков сообщал, что 32-я "гуманитарная колонна" отправится в Донецк и Луганск 16 июля.