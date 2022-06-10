Россияне обстреляли пограничные населенные пункты Черниговщины / фото оперативное командование "Пивнич"

Оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Черниговской области с территории РФ.

Об этом сообщило Оперативное командование "Пивнич".

"С 07:20 до 07:40 наблюдатели зафиксировали 11 взрывов (приходов) из ствольной артиллерии в направлении Гремяча. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. С 08:15 до 08:20 в направлении Михальчина Слобода зафиксировано 10 взрывов (приходов), вероятно из миномета калибра 120 мм. Около 09:30 также поступила информация от местного населения о 2 взрывах (приходах) в районе 08:50-08:55 по Гремячу предположительно из миномета калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет. Потерь среди местного населения нет, повреждено нежилое здание.

фото Оперативное командование "Пивнич"

Напомним, несколько дней назад российская армия обстреляла приграничье Черниговской области, зафиксировано четыре взрыва.

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