Всего в плен попали более 320 человек, 200 из которых удалось освободить.

В заложниках российских захватчиков продолжают оставаться более 120 гражданских из Запорожской области.

Как сообщает Запорожская областная военная администрация в своем Telegram-канале, на территории области оккупанты продолжают похищать граждан Украины.

"По состоянию на вечер 09.06.2022 в заложниках оккупантов находилось 321 гражданское лицо. Из них 200 - освобождены и 121 продолжает находиться в заложниках", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что если ваши родные или близкие в плену, их данные нужно сообщить на горячую линию ОВА по телефону 0 800 503 508, чтобы они могли попасть в списки на обмен.

Также можно предоставить данные о похищенном лице, заполнив google-форму по адресу: https://forms.gle/1WGoDx2hzSEV6b2JA.

"Власть делает все возможное, чтобы похищенные террористами люди как можно быстрее вернулись домой", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские войска пытаются возобновить наступление, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область.

По словам председателя Запорожской ОВА Александра Старуха, на оккупированной части Запорожской области происходят бесчинства россиян. Из оккупированных населенных пунктов выехало 85-90% населения. Остались те, у кого не было возможности уехать.

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