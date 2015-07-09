Жебривский: Миротворцы восстановили бы территориальную целостность Украины за две недели

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

Он отметил, что на сегодняшний день без перекрытия границы трудно говорить о скором восстановлении юрисдикции Украины на всей территории Донбасса.

Жебривский напомнил, что Верховная Рада приняла, а президент подписал закон о возможности пребывания в Украине миротворческой миссии.

“Я думаю, что если бы миротворцы вышли на границы с российским агрессором и Украиной, то за две недели была бы восстановлена (территориальная целостность Украины — УНИАН)”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 июня приняла изменения к Закону "О порядке допуска и условия пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Реализация закона позволит создать необходимые условия для развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности, что, в свою очередь, должно обеспечить скорейшую нормализацию обстановки, восстановление правопорядка и жизнедеятельности, конституционных прав и свобод жителей населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

25 июня президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.