ВР разрешила вводить на территорию Украины миротворцев ООН и ЕС

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений в Закон "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины" (№2953).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов из 327 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация закона позволит создать необходимые условия для развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности, что, в свою очередь, должно обеспечить скорейшую нормализацию обстановки, восстановление правопорядка и жизнедеятельности, конституционных прав и свобод жителей населенных пунктов Донецкой и Луганской областей и способствовать возвращению людей на вынужденно покинутые места постоянного проживания.

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Проведение международной операции по поддержанию мира и безопасности в Украине даст возможность обеспечить эффективную имплементацию протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года о выполнении положений указанного выше протокола и комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года.

Законом определяется, что цель пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины, в частности, это предоставление Украине, по ее просьбе, помощи в виде проведения на ее территории международной операции по поддержанию мира и безопасности на основании решения ООН и/или Евросоюза.

Устанавливается, что потенциальные носители ядерного оружия, других видов массового поражения допускаются согласно международному договору Украины для краткосрочного размещения на территории Украины при условии обеспечения надлежащего контроля со стороны Украины за пребыванием на ее территории.

Запрещается допуск на территорию Украины подразделений вооруженных сил государств, которые не признали ее независимость и территориальную целостность или предъявляют к ней территориальные претензии, развязывают против Украины вооруженную агрессию.

Среди требований к международному договору Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины устанавливается временность, то есть четкая определенность и ограниченность во времени до достижения цели такого пребывания.

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В перечень оснований для денонсации международных договоров Украины относительно временного пребывания на территории Украины подразделений вооруженных сил других государств отнесено нарушение цели пребывания подразделения вооруженных сил других государств на территории Украины.

Устанавливается, что предложение о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины, в том числе тех, которые будут участвовать в международной операции по поддержанию мира и безопасности, вносится в Совет национальной безопасности и обороны Министерством иностранных дел Украины вместе с Министерством обороны Украины по согласованию в необходимых случаях с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти.