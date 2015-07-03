В зоне АТО начали тестировать электронную систему пропуска на одном из контрольных пунктов - Турчинов

Как проинформировали УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов вместе с руководителями Антитеррористического центра СБУ, пограничной службы и МВД проверил в зоне АТО работу контрольно-пропускного пункта, на котором происходит тестирование новой электронной системы пропуска.

Указанный контрольно-пропускной пункт, расположенный в населенном пункте Зайцевое, заработал в новом режиме. Согласно сообщению, для получения разрешений нет нужды контактировать с теми, кто их предоставляет. Присланные заявки проверяются в электронном режиме, а граждане, которые прошли электронную проверку, могут пересекать блокпосты, предъявив только паспорт гражданина Украины.

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«Новая система пропускного режима в зоне проведения АТО призвана сократить сроки и улучшить качество проверок, а также преодолеть коррупцию при выдаче пропусков и позволяет избавиться от очередей на пропускных пунктах», - подчеркнул секретарь СНБО.

В то же время Турчинов подтвердил, что перевод всех пропускных пунктов в зоне АТО на электронный режим пропуска буду завершено, как и планировалось, до 7 июля текущего года.