СБУ запустила онлайн-сервис для оформления пропусков через линию соприкосновения

Сайт для оформления электронного пропуска можно найти по адресу: urp.ssu.gov.ua.

После регистрации желающим попасть в районы проведения АТО предлагается указать паспортные данные, место жительства и регистрации, прислать фото.

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Обязательным для заполнения является поле "Цель и маршрут перемещения лиц в районе проведения АТО". Кроме того на сайте указаны контакты координационных центров и групп для подачи документов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Александр Турчинов заявил, что на линии разграничения на востоке Украины в зоне АТО начали тестировать электронную систему пропуска на одном из контрольно-пропускных пунктов.

«Новая система пропускного режима в зоне проведения АТО призвана сократить сроки и улучшить качество проверок, а также преодолеть коррупцию при выдаче пропусков и позволяет избавиться от очередей на пропускных пунктах», - подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее секретарь СНБО пообещал, что электронная система пропускного режима в зоне АТО будет введена с 7 июля.