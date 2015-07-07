ОБСЕ заявляет о расхождениях в серийных номерах на тяжелом вооружении боевиков в местах отвода

Как говорится в отчете миссии, наблюдатели посетили на территории, подконтрольной боевикам "ДНР", пять определенных мест для отвода тяжелого вооружения от линии разграничения в соответствии с Минской соглашениями.

Читайте такжеВ зоне АТО за сутки боевики не применяли артиллерию и бронетехнику

"В одном из мест специальная мониторинговая миссия заметила расхождения в серийных номерах на тяжелом вооружении и обнаружила, что ранее зарегистрированная 152-миллиметровая артиллерийская установка отсутствовала", - говорится в отчете.

Также отмечается, что в другом месте было обнаружено отсутствие самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

В миссии ОБСЕ вновь заявляют, что, несмотря на утверждение всех сторон об отводе тяжелого вооружения, наблюдатели продолжают фиксировать перемещение такого вооружения в тех районах, где такое вооружение должно быть отведенным в соответствии с Минскими соглашениями.