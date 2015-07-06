В "ДНР" рассказали, в каких населенных пунктах Донбасса не будут проводить местные "выборы"

Самопровозглашенное руководство "ДНР" не будет проводить так называемые местные выборы в населенных пунктах, которые по состоянию на 19 сентября 2014 года находились под контролем украинской армии.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на одного из главарей боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

"На данном этапе рассматриваются выборы в населенных пунктах, которые предусмотрены линией столкновения 19 сентября. Те населенные пункты, которые пока не входят в зону нашей юрисдикции, там не будут проводиться выборы. Дебальцево пока по линии 19 сентября, и все это не вписывается в комплекс мер", - подчеркнул он.

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В то же время Пушилин заверил, что боевики "ДНР" имеют "другие инструменты, чтобы государственные институты там работали на полную мощность".