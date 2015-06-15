Волонтеры разработали уникальный камуфляж для армии (фото)

Об этом он написал в Facebook.

"Новая расцветка камуфляжа для нашей армии - ВАРАН ВСУ. Да, это украинская разработка. И да - это украинская ткань. Такие разработки стоят миллионы долларов, а фирмы, которым удалось изготовить удачный рисунок, могут потом безбедно существовать десятилетиями, передавая в армию право на использование", - написал Бирюков.

По словам Бирюкова, экспериментальной ноской нового вещевого обеспечения займется 79-я отдельная аэромобильная бригада.

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"Мы запускаем волонтерский проект по обеспечению бойцов 79й бригады комплектом летней полевой формы в расцветке ВАРАН ВСУ. Форма + панама + кепка + чехол на каску. Стоимость комплекта получается 960 гривен, на сейчас уже получены мерки 800 человек. Но список растет, мерки приходят каждый день, будут одеты: 1-й и 2-й батальоны, артдивизион, управление бригадой, саперы, зенитчики, огнеметчики, связисты, медики и так далее. Все, кроме 3-го батальона, который уже получил полную экипировку в "старой" расцветке", - добавил волонтер.