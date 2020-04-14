На Донбассе ранены двое военных - штаб

Военнослужащим оказали необходимую помощь и эвакуировали в военное медицинское учреждение.

Сегодня боевики на Донбассе уже 4 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, два украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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"Все факты нарушений противником режима прекращения огня зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Так, оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли подразделения украинских военнослужащих у Авдеевки и один раз - рядом с населенным пунктом Пески.

Против украинских военнослужащих вблизи Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.

"В результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и они эвакуированы в военное медицинское учреждение", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что украинские военнослужащие ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.