ВСУ "дали решительный ответ" на обстрелы российских оккупантов, их потери уточняются – штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, утверждают в пресс-центре ООС.

Вчера российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупанты вели огонь вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

«К сожалению, в результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие из состава Объединенных сил предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника.

«После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений. Потери противника уточняются», – информирует штаб.

13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, утверждают в пресс-центре ООС.