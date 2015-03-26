СБУ задержала милиционера, который готовился провести диверсантов в Мариуполь

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в рамках мероприятий по очистке правоохранительных органов контрразведка СБУ разоблачила противоправную деятельность члена преступной группы, который готовил диверсии в Мариуполе.

Установлено, что 41-летний житель Бердянска, который проходил службу в одном из подразделений милиции, был завербован представителем опг «ДНР» по кличке «Майор».

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Милиционер-предатель собирал и передавал террористам сведения о подразделениях ВСУ, виды вооружения.

Кроме того, он получил задание разработать маршруты для диверсантов незаконного военизированного формирования, встретить их и провести в Мариуполь.

Задержанный злоумышленник сообщил следователям СБУ, что диверсанты должны были добраться Бердянска лодкой с моря. По указанию представителя террористов, он должен был встретить сообщников, сопровождать до места запланированного ими преступления. Во время обыска его квартиры правоохранители изъяли стрелковое и автоматическое оружие с большим количеством патронов.

Начато уголовное производство по ст. 258-3, 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ задержала 30 человек в ходе спецоперации по "зачистке" зоны АТО.