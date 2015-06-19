Боевики заминировали окраины Марьинки, есть жертвы - начальник областной милиции

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Сегодня вечером на одной из установленных террористами растяжек подорвалась супружеская пара, мужчина, 1960 года рождения, и женщина, 1972 года рождения. Мужчина погиб, женщина с многочисленными ранениями поступила в больницу», - говорится в сообщении.

Аброськин призвал всех быть крайне внимательными, беречь себя и близких.

Боевики заминировали окраины между Марьинкой и Донецком. Сегодня вечером на одной из установленных террористами растя... Posted by Vyacheslav Abroskin on Friday, June 19, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня ночью боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, ранение получила местная жительница.