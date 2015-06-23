Ночью боевики более 20 раз нарушали режим тишины - пресс-центр АТО

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки, 22 июня, НЗФ 85 раз обстреляли позиции украинских войск и инфраструктуру мирных населенных пунктов. Огневые удары боевики наносили из РСЗО, танков, гаубиц калибра 122 и 152 мм, а также 120-мм минометов.

С начала этих суток боевики более 20 раз нарушили режим тишины на разных участках фронта.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погибли 2 украинских военных, 3 ранены – ЛысенкоСогласно сообщению, наиболее активно этой ночью обстреливали населенные пункты на Артемовском направлении - было нанесено около десяти ударов из 122-мм артсистем и минометов калибра 120 мм по Золотому, Попасной, Розовке, Зайцевому и Троицкому.

Трижды под утро из запрещенных минометов, гранатометов и зенитных установок боевики обстреляли украинские позиции под Марьинкой.