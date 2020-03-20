С начала года в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе погиб 41 украинский военный

Офис генпрокурора контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ.

С начала года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, 182 получили ранения.

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Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, ведомство контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ.

Так, в четверг, 19 марта, прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту получения смертельного огнестрельного ранения и гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ.

«Это произошло на передовых позициях в зоне проведения ООС вблизи города Попасная. Досудебное расследование по уголовному производству по ст.258 ч. 3 Уголовного кодекса Украины осуществляет Служба безопасности Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222.