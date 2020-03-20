На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный — штаб

В зоне ООС 19 марта погиб украинский военнослужащий.

Во время ООС погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 19 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиции в Луганской области, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сообщают в ООС.

Как ранее сообщалось, боевики 15 раз нарушили режим перемирия, трое украинских военных получили ранения.