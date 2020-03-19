На Донбассе боевики 15 раз нарушили "тишину", ранены трое украинских военных

Террористы не гнушаются применять запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На протяжении прошлых суток, 18 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Читайте такжеБудет отслеживать коронавирус на фронте: в Минобороны создавшего специальный орган на период карантина

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно: дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Павлополя – из 82-мм минометов – 23 мины;

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов; в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Девять обстрелов были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: трижды рядом с Крымским – из минометов калибра 120 мм – 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Зайцево – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Счастья – из 82-мм минометов – 2 мины; неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 12 мин; рядом с Южным – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела; вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из гранатометов различных систем; неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Вчера в результате вражеских обстрелов три военнослужащие Объединенных сил получили боевое поражение.

Как сообщал УНИАН, в течение 17 марта террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.