Боевики подтянули в Горловку большое количество тяжелой техники - Лысенко

Контролируемые Россией боевики подтянули в Горловку большое количество тяжелой техники, что нарушает Минские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, в субботу, 20 июня, неспокойно было под Горловкой Донецкой области. ”Там боевики вели огонь по нашим позициям восточнее и западнее Светлодарского водохранилища”, - сообщил Лысенко.

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Как сказал Лысенко, были зафиксированы два враждебных обстрела из 152-миллиметровых орудий. ”Огонь велся с разных площадок. Это подтверждает данные нашей разведки, что вопреки Минским договоренностям противник подтянул в Горловку значительное количество тяжелой военной техники”, - подчеркнул представитель АП по вопросам АТО.