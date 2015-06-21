Наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что боевики на Донбассе используют тяжелое вооружение

В Донецкой и Луганской областях наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали обстрелы из тяжелого вооружения, несмотря на заявления о его отводе от линии соприкосновения.

Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии (CMM) от 19 июня, опубликованном в субботу, 20 июня, сообщает ТСН.ua.

В районе Попасной наблюдатели зафиксировали свежие воронки от снарядов систем залпового огня "Град" калибра 122 мм, то есть, запрещенных в соответствии с последними Минскими соглашениями. Террористы препятствуют работе представителей миссии. Так на одну из площадок с тяжелым вооружением их не пустили. Впрочем, даже с расстояния 20 метров можно было увидеть, что на ней отсутствуют 6 из 12 гаубиц и 4 из 9 минометов, говорится в тесте отчета.

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CMM отмечает, что возросла активность боевых действий в районе Донецкого аэропорта и его окрестностей. С 13.00 19 июня, наблюдатели зафиксировали там 144 обстрела, в том числе с использованием минометного и артиллерийского огня. Напряженная ситуация в Широкино (20 км от Мариуполя) – взрывы и минометные обстрелы.