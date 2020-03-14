Оккупанты обстреляли участок разведения сил, бойцы не отвечали из-за режима тишины

С началом этих суток российские оккупационные войска 3 раза обстреляли наши позиции.

13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД", а именно: два раза вблизи населенного пункта Лебединское – с минометов калибра 82 мм враг выпустил 11 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с населенным пунктом Славное – из станкового противотанкового гранатомета – 5 выстрелов, а также противник осуществил обстрел из крупнокалиберного пулемета; неподалеку Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов, а также противник вел огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" противник произвел два обстрела, а именно: неподалеку Орехово – из 82-мм миномета – 8 мин; рядом с Крымским – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник осуществил обстрел из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Вчера, 13 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска 3 раза обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД" был зафиксирован один обстрел, а именно: рядом с Березовым – из гранатометов различных систем.

Два обстрела были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ", а именно: вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм – 3 мины, а также было зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; близ населенного пункта Шумы – из 120-мм минометов – 6 мин, 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

За текущие сутки потерь нет.

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении освободить всех украинских заложников из плена российских оккупантов на протяжении двух месяцев.