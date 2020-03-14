Ермак заявил о планах освободить всех заложников из плена оккупантов на протяжении двух месяцев
07:19, 14 марта 2020Война
52 0
В Минске 11 марта договорились о том, что Международный комитет Красного Креста получит доступ к украинским заложникам на неподконтрольной Украине территории Донбасса.
Иллюстрация / REUTERS
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении освободить всех украинских заложников из плена российских оккупантов на протяжении двух месяцев.
Читайте такжеГлава Офиса президента назвал ключевые условия выборов в ОРДЛО
Об этом Ермак сказал в эфире он-лайн программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Мы договорились в Трехсторонней контактной группе о том, что с сегодняшнего в места, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный Крест, чего не происходило в течение всех этих лет", - заявил Ермак.
Он уточнил, что допуск МККК "предоставит возможность вернуть всех наших людей в течение двух месяцев".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter