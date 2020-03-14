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Ермак заявил о планах освободить всех заложников из плена оккупантов на протяжении двух месяцев

07:19, 14 марта 2020
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении освободить всех украинских заложников из плена российских оккупантов на протяжении двух месяцев.

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Об этом Ермак сказал в эфире он-лайн программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы договорились в Трехсторонней контактной группе о том, что с сегодняшнего в места, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный Крест, чего не происходило в течение всех этих лет", - заявил Ермак.

Он уточнил, что допуск МККК "предоставит возможность вернуть всех наших людей в течение двух месяцев".

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