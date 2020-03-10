В госпитале Харькова скончался 23-летний боец, раненый на Донбассе в начале марта

В медучреждение его доставили 4 марта после тяжелого ранения в зоне боевых действий.

В госпитале Военно-медицинского центра Северного региона, который расположен в Харькове, скончался украинский военнослужащий.

Как пишет NewsRoom, эту информацию подтверждает региональный пресс-центр Министерства обороны.

23-летний боец скончался от ранений, полученных на Донбассе. Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады был доставлен в госпиталь 4 марта из Луганской области. Он был ранен в голову и находился в тяжелом состоянии.

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Несмотря на помощь медиков, сегодня защитник Украины скончался, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе с полуночи в результате обстрелов российских оккупантов один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.