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В госпитале Харькова скончался 23-летний боец, раненый на Донбассе в начале марта

16:11, 10 марта 2020
Война
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В Харькове скончался украинский воин / фото УНИАН

Как пишет NewsRoom, эту информацию подтверждает региональный пресс-центр Министерства обороны.

23-летний боец скончался от ранений, полученных на Донбассе. Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады был доставлен в госпиталь 4 марта из Луганской области. Он был ранен в голову и находился в тяжелом состоянии. 

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Несмотря на помощь медиков, сегодня защитник Украины скончался, пишет издание.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе с полуночи в результате обстрелов российских оккупантов один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

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