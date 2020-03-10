На Донбассе с полуночи один украинский военный погиб, еще 4 получили ранения

С начала суток российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины.

На Донбассе с полуночи в результате обстрелов российских оккупантов один украинский военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

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"С начала текущих суток российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. И, к сожалению, в результате коварных действий оккупантов есть потери с нашей стороны", - говорится в сводке.

В частности, вблизи населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении, после 7:00 противник выпустил по позициям подразделений Объединенных сил три мины 12-го калибра и совершил 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

На Донецком направлении, недалеко от Старогнатовки, около 8:00 враг применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

"С 9:30 трижды были обстреляны наши воины, которые защищают подступы к населенному пункту Пески. На этом участке фронта российско-оккупационные войска применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие", - заявили в Минобороны.

По предварительной информации, на 12:30, один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. Потери противника уточняются.

Ввиду того, что в настоящее время оккупанты не прекращают вести обстрелы, а подразделения Объединенных сил активно им отвечают, уточненную информацию о ситуации на фронте уже в ближайшее время на своей странице в Facebook сообщит пресс-центр ООС, добавили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook сообщил, что на Донецком направлении оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников.