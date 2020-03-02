"Избивали и ломали всю камеру": экс-пленный боевиков рассказал, кого освободили в ходе обменов (видео)

Журналист рассказал, что о ситуации доложили президенту, который перенаправил вопрос в СБУ.

Бывший пленный боевиков "ДНР", журналист Станислав Асеев, освобожденный в ходе обмена в декабре 2019 года, рассказал, что не все из списков заслуживали освобождения.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По словам Асеева, как минимум двое из освобожденных применяли силу в отношении его и других пленных.

"От себя добавлю: о Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января", - написал он.

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Асеев рассказал, что Бражникова начали бить еще во время обмена после того, как пленные покинули оккупированную территорию. От расправы его спасли военные и под конвоем СБУ его доставили в Киев.

"Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Асеев поделился впечатлениями о пытках у боевиков.